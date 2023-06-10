Kocaeli'nin Çayırova Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği Satranç Turnuvası, festival havasında bir organizasyonla Çayırova Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Turnuvada sporcuları yalnız bırakmayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, turnuvanın ilk hamlesini yaparken, etkinliğe katılan tüm yarışmacılara başarılar diledi.KOCAELİ (İGFA) - Sporun parlayan yıldızı Kocaeli Çayırova'da, festival havasında satranç turnuvası başladı. Çayırova Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği satranç turnuvasına Türkiye'nin dört bir yanından 434 sporcu boy gösterdi. 8 kategoride yarışan sporcular, iki gün boyunca derece elde edebilmek için mücadele edecek. Günün erken saatlerinde salonda başlayan hareketlilik, gün boyunca devam etti. Spor kenti Çayırova vizyonunu ortaya koyarak, ilçenin sporda yakaladığı başarıların da mimarı olan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, satranç turnuvasında boy gösteren sporcuları yalnız bırakmadı. Turnuvada ilk hamleyi Başkan Çiftçi yaparken, etkinliğin gerçekleştirildiği kapalı spor salonu çevresinde hem sporcuların hem de ailelerin rahatı için her şey düşünüldü. Çayırova Belediyesi ekipleri, dışarda öğrencilerini bekleyen veliler için çadırlar kurarak ikramda bulundu. Ayrıca turnuvada mücadele eden sporcular için de maç aralarında ikramlar dağıtıldı.

ÇAYIROVA’YI SPOR KENTİ YAPTIK

Satranç turnuvasında katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Başkan Çiftçi, “Biz 4 yılda Çayırova’mızı spor kenti yaptık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Hamdolsun birçok branşta ve alanda Çayırova’mızı tanıttık ve çok sayıda başarıyı Çayırova’mıza kazandırdık.

21 İLDEN 434 YARIŞMACI

En son geçtiğimiz hafta basketbolda şampiyon olduk ve birinci lige çıktık. Bugün de diğer bir branş olan satranç turnuvasını düzenliyoruz. Türkiye geneli satranç turnuvasının ikincisini yapıyoruz. Turnuvamızda 434 yarışmacımız ve 21 ilimizden katılım var. Edirne’den Kars’a, Ordu’dan Hatay’a kadar her bir ilden yarışmacılarımız bugün ter dökecek.

TALEP EDİLEN HER BRANŞTA HİZMETE DEVAM

Ben Çayırova’mıza kadar gelen kıymetli katılımcılarımıza ve yavrularımıza başarılar diliyorum. Bizden talep edilen her bir branşta gençlerimize ve çocuklarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyor ve başarılar diliyoruz” dedi.

AİLELERDEN ÇİFTÇİ’YE TEŞEKKÜR

Dışarıda bekleyen ailelerle bir süre sohbet eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye kusursuz organizasyondan dolayı katılımcılar teşekkür etti.

İKRAMLAR BELEDİYEDEN

Çayırova Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği satranç turnuvasında boy gösteren sporcuların aileleri de düşünüldü. Çayırova Belediyesi ekipleri, günün ilk saatlerinden itibaren salon çevresinde kurdukları çadırlar ve ikram alanlarıyla yarışmacı ailelerinin ihtiyaçlarına cevap verdi.