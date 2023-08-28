Aliağa Belediyesi’nin bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘KYME Satranç Turnuvası’na Türkiye’nin birçok şehrinden 248 sporcu katıldı.İZMİR (İGFA) - İki gün boyunca büyük bir heyecana sahne olan turnuvada Aliağalı 5 sporcu dereceye girerken 8 yaş ve altı kategoride Yusuf Kaan Ünsal, açık kategoride ise Atakan Mert Biçer birinci oldu. Ahmet Efe Yaşar, Süleyman Yalım ve Mehmet Bartu Şahin de turnuvada derece yapma başarısı gösteren Aliağalı sporculardan oldular.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilciliği iş birliğinde Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda organize edilen turnuvanın ilk hamlesini Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek yaptı.

Turnuva, 8 yaş ve altı kategorisi, 10 yaş altı ve kategorisi ile açık kategori olarak üç farklı kategoride oynandı. İsviçre sisteminin kullanıldığı turnuva 7 tur üzerinde sporcu başına 35'+30" süreyle oynandı.

Turnuva sonunda dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. 8 yaş ve altı kategorisinde Aliağalı Yusuf Kaan Ünsal birinci, Arda Topçuoğlu ikinci, Vatan Ayaz Özen üçüncü, Miray Demirbaş dördüncü, Sencer Mersin beşinci oldu. 10 yaş ve altı kategorisinde Bora Savran birinci, Kaan Acun ikinci, Ata Alaşahin üçüncü, Ahmet Efe Yaşar dördüncü, Mete Dağgül beşinci oldu. Açık kategoride Atakan Mert Biçer birinci, Ali Cüvitoğlu ikinci, Süleyman Yalım üçüncü, Evren İnan Çelik dördüncü, Mehmet Bartu Şahin beşinci oldu. En iyi Aliağalı sporcular kategorisinde ise Atakan Mert Biçer birinci, Süleyman Yalım ikinci, Mehmet Bartu Şahin üçüncü, Ufuk Özkan dördüncü, Efdal Öztürk beşinci oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara ödül ve madalyalarını Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şimşek takdim etti.