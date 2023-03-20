Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu Bursa İl Temsilciği işbirliğinde düzenlediği 2022-2023 Öğretim Yılı Bursa Okullar Arası Mahalli Satranç Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) -Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ev sahipliğinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde gerçekleşen 2022-2023 Öğretim Yılı Bursa Okullar Arası Mahalli Satranç Yarışması, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Toplam 712 sporcunun katılım sağladığı turnuvanın küçükler kızlar kategorisinde Özel Bursa Kültür Ortaokulu birincilik, Sadettin Türkün Ortaokulu ikincilik, Özel Bursa Kültür Okulu’na ait ikinci takım üçüncülük, Hocailyas Ortaokulu da dördüncülük kürsüsüne oturdu.

Sporcuların büyük heyecan yaşadığı yarışmanın küçükler genel kategorisinde Özel Emine Örnek Ortaokulu birincilik, Özel Tan Ortaokulu ikincilik, Özel Bursa Nilüfer Kaplan Ortaokulu üçüncülük, Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi dördüncülük başarısı yakaladı. Müsabakanın yıldızlar kızlar kategorisinde ter döken Özel Özlüce Tan Ortaokulu birinci, Sadettin Türkün Ortaokulu ikinci, Vahide Aktuğ Ortaokulu üçüncü, Özel Bursa Bahçeşehir Ortaokulu dördüncü olurken, yıldızlar genelde Özel Tan Ortaokulu altın, Özel Emine Örnek Ortaokulu gümüş, 23 Nisan Ortaokulu ile Özel 3 Mart Azizoğlu Ortaokulu ise bronz madalya kazandı.

2022-2023 Öğretim Yılı Bursa Okullar Arası Mahalli Satranç Yarışması sonunda derece yakalayan sporculara ödüllerini Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Köse verdi. Satranç ustaları da kendilerine böylesine önemli bir fırsat sunduğu için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.