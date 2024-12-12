Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tanıtım gezileri programıyla SAÜ Uluslararası Öğrenci Topluluğu üyesi çok sayıda öğrenciye Sakarya’nın cennet köşelerini, tarihini, kültürünü tanıttı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım gezileri kapsamında dünyanın dört bir yanından, farlı renklerden misafir ve Türkiye genelinden vatandaşlar Sakarya’yı tanıyor.

SAKARYA’NIN CENNET KÖŞELERİ

Son olarak Sakarya Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu’nun katıldığı tanıtım programında farklı ülkelerden uluslararası öğrenciler şehrin tarihini, kültürünü, değerlerini ve cennet doğasını keşfetti.

EŞSİZ MANZARA

Programın ilk durağında Sapanca İl Ormanı Tabiat Parkı’nda yürüyüş yapan öğrenci grubu, sonrasında150 metre uzunluğundaki 2. Bayezid Köprüsü’nü gezdi.

Devamında isePamukova Esentepe Seyir Terası’nı gezen öğrenciler, eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.

GEYVE VE TARAKLI’DA TARİH

Uzman rehberler eşliğinde daha sonra ise Geyve’de bulunan Ali Fuat Cebesoy Müzesi’ne gidildi.

Tarihi eserleri yerinde inceleme fırsatı bulan öğrenciler, unutulmaz bir deneyim yaşadıkları günü Tarihi Taraklı Evleri, Taraklı Çarşısı ve Taraklı’da bulunan tarihi çınarı ziyaret ederek sonlandırdı.