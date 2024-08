Savaş mağduru 50 Ukraynalı çocuk Büyükçekmece’de düzenlenen kampta buluştuİSTANBUL (İGFA) - Rusya’nın işgaliyle başlayan Ukrayna’daki savaşın üzerinden iki yılı aşkın bir süre geçti. 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın en korkunç anlarına tanıklık eden çocuklar Büyükçekmece’de düzenlenen kampta buluştu.

Büyükçekmece Belediyesi ile Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle gerçekleştirilen kampa katılan 50 Ukraynalı çocuğun tek dileği savaşın bir an önce sona ermesi.

SAVAŞLARIN EN MASUM YÜZLERİ OLAN ÇOCUKLAR Savaşların en masum yüzleri olmalarına karşın ne yazık ki savaşlardan en çok etkilenenler de yine çocuklar oluyor. Rusya’nın 2,5 yıl önce Ukrayna saldırısı ile başlayan savaş yaklaşık 5 milyon çocuğu yerinden yurdunda ederken yüzlercesi de yaşamlarını yitirdi. Savaşın ilk gününden itibaren her fırsatta Ukraynalı çocuklara destek veren ve yanlarında olan Büyükçekmece Belediyesi, Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu ile geliştirdiği ilişkiler sayesinde savaş mağduru çocuklara kucak açıyor. Büyükçekmece Belediyesi ile Ukrayna Başkonsolosluğu işbirliğiyle Büyükçekmece’de gerçekleştirilen kampta savaşın en korkunç anlarına tanıklık eden çocuklar bir araya geldi. 50 savaş mağduru çocuk ve eğitmenlerinin katılımıyla gerçekleşen kampta düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocuklara moral aşılanıyor.

BAŞKAN AKGÜN: İNSANLIĞIN EN KARA LEKELERİNDEN BİR TANESİDİR

Kampa katılan Ukraynalı çocukları ziyaret eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün şu açıklamayı yaptı: “Savaş ortamı, savaşın ne olduğunu Türk Milleti çok iyi bilir. Bu çocukların hiçbir tanesinin babası burada yok. Hepsi savaşta. Bir kısmı da muhakkak savaşta hayatını kaybedenlerdendir. Çocukların burada oyun ortamını sağladık. Rehabilite olmaları bakımından onlara savaştan hiç bahsetmedik, hiç konuşmadık ve günlerini çok dolu dolu geçirmelerini sağladık. İstanbul’un her tarafına götürdük. Ukrayna Başkonsolosluğu’nun bir projesiydi. Bizim de kardeş şehir olmamız nedeniyle Ukrayna’da Dolyna şehriyle kardeş şehiriz. Biz de projenin içerisine dahil olduk ve bu kamptaki ağırlama programını biz üstlendik. Dünyadaki her türlü planı, projeyi yapan, savaşları başlatan, savaşları durduran emperyalist güçler, ne zaman durduracaklar bu savaşı? Hem Orta Doğu’da hem Ukrayna’da Rusya- Ukrayna arasındaki savaşlar bir insanlık ayıbıdır. İnsanlığın en kara lekelerinden bir tanesidir. Bu çocuklara bunu anlatmak veya bu çocukların bunu daha fazla hissetmeden zaten büyük çapta bütün çocuklar perişan durumda. Bu savaşların dinmesi bütün dünyanın, dünyada insan olan herkesin beklentisidir.”

BAŞKONSOLOS ROMAN NEDİLSKYİ: SAVAŞIN GERÇEK KORKUNÇ YÜZÜNÜ GÖREN ÇOCUKLARIMIZ VAR

Büyükçekmece’de düzenlenen kamp hakkında bilgi veren Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi: ‘’Bugün İstanbul Büyükçekmece’de Ukrayna kampı açıldı. Hem İstanbul’da yaşayan hem de Ukrayna’dan gelen çocuklarımız var. Savaşın gerçek korkunç yüzünü gören çocuklarımız var. Neredeyse 3 sene boyunca siren altında yaşayan çocuklarımız var. Bizim büyük dostumuz Sayın Hasan Akgün’e teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman destek veriyor. Onun sayesinden bizim çocuklarımız gerçek bir çocukluk yaşayabilecekler.’’

“BU ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ VE TÜRKİYE-UKRAYNA DOSTLUĞU GELECEKTİR.’’

Ukrayna Başkonsolosu Nedilskyi’nin eşi Liudmyla Nedilskyi duygularını şu sözlerle dile getirdi: ‘’Anne olarak bütün Türkiye ve Sayın Başkan’a teşekkür etmek istiyorum. Bu Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanımak için muazzam bir fırsattır. Bu çocuklar bizim geleceğimiz ve Türkiye-Ukrayna dostluğu gelecektir.’’

SAVAŞ MAĞDURU KIRIL NATALİİA: UKRAYNA’YI ÇOK ÖZLÜYORUM!

Kampta torunuyla birlikte katılan Parhomenko Nataliia ve savaş mağduru torunu Kırıl Nataliia savaşı ve kampı şu sözlerle anlattı:

Parhomenko Nataliia: ‘’İşgal altındaki olan Kherson bölgesindeki Pidstepne köyünden geldik. Büyük çaplı savaş başladıktan 1 ay sonra Türkiye’ye İstanbul’a geldik. Bugün böyle bir kampta olmaktan çok mutluyuz. Bu tatili bizim için organize eden herkese teşekkür etmek istiyorum. Her şey mükemmel, çok fazla çocuk sayenizde mutlu oldu. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz ama maalesef şu an nereye döneceğimizi bilemiyoruz. Çünkü evimiz yok artık. Köyümüz hala işgal altında. Ama zaferimiz olacak, buna inanıyoruz. Umarız en yakın zamanda eve dönebileceğiz. ‘’

Kırıl Nataliia: ‘’Burayı çok beğendim. Çünkü çok fazla arkadaş buldum, havuza girdim. Türkiye’yi de beğeniyorum ama umarım eve döneceğim. Çünkü Ukrayna’yı çok özlüyorum.’’