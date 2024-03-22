AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, “Nevşehir kaosa, hayali düşmanlarla mücadele ediyormuş gibi görünen cambazlara teslim edilemeyecek kadar kıymetli bir şehir.” dedi.

Mehmet UZEL / NEVŞEHİR (İGFA) - AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde, seçim gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 Mart’ta görevi yeniden devralarak Nevşehir’i Türkiye Yüzyılının parlayan kentlerinden biri yapmak istediğini ifade eden Savran, Nevşehirli seçmenlerin desteği ile seçimlerde zafere ulaşacaklarına inandığını vurguladı

“SİYASİ PARTİLERİN KAPISINDAN GEÇEMEYECEK İNSANLAR MAKAM SAHİBİ OLUYOR”

Seçimlerde oy kullanacak tüm Nevşehirli seçmenlerden görev süresi boyunca yaptığı hizmetler ve ortaya koyduğu yönetim anlayışını göz önüne alarak karar vermelerini isteyen Savran,”Biz Nevşehir’in dertleriyle dertlendik. Benim için başkanlık meselesi şahsi bir mesele değil. Benim için başkanlık meselesi bir memleket meselesi. Biz makamlara gelerek bir takım havalar atalım, bir takım avantajlar elde edelim derdinde olan insanlar değiliz. Nerden geldiğimiz, nasıl geldiğimiz belli. Nasıl ilerlediğimiz, nasıl yönetim gösterdiğimiz de belli. Siyasette çok enteresan bir alan var. Bırakın makam sahibi olmayı, bırakın şehir yönetmeyi siyasi partilerin kapısından dahi geçemeyecek insanlar bir takım makamlara sahip oluyorlar sonrada onların yaptıklarının biz hesabını vermeye çalışıyoruz. Bunlarla mücadelenin yegâne yolu da bu alanlarda yer alıp, doğru, dürüst, ilkeli, idealist bir tavır göstermek. Ben bunu yapıyorum, benim misyonum bu. Ben her türlü çirkinliğe rağmen mücadele ediyorum. Kendini iyi gibi gösteren, ahlaklı gibi gösteren işe yaramazlara karşı mücadele ediyorum. Ben bu mücadele sahnesinden çekilmiş olsam bu görevi almazdım. Korksaydım, çekinseydim yeniden aday olmazdım. Benim misyonum doğru, düzgün, adil biri olarak bu belediyenin doğru, düzgün, adil biri tarafından yönetilmesini sağlamak. Başka bir derdimiz yok.” diye konuştu.

“ORTAYA ÇIKARTANLA SAVCILIĞA BERABER GİDERİM”

Savran sözlerini şöyle sürdürdü;

“Nevşehir Türkiye’nin her şehri gibi çok kıymetli Nevşehirliler için daha da bir kıymetli. Nevşehir kaosa, hayali düşmanlarla mücadele ediyormuş gibi görünen cambazlara teslim edilemeyecek kadar kıymetli bir şehir. Aslında herkes neyin ne olduğunu biliyor. Bizim de ne olduğumuzu biliyorlar. Üç yıldır bir tane yalanımı, bir tane haksızlığımı, hukuksuzluğumu, bir tane haksız kazancımı ispat edene anahtarı bırakır giderim. Bunu çıkaranla da savcılığa beraber giderim. Kendime çok güveniyorum çünkü ben bu memleketin evladıyım. Vatandaşlarımız uygun görür, milletimizin iradesi bu şekilde tecelli eder ve nasip olursa belediye başkanlığı görevini sürdürmeye devam edeceğim. Nevşehir Belediye Başkanı olarak hiçbir zaman adaletten, doğruluktan şaşmayacağım. Durmadan, yılmadan, dinlenmeden çalışacağız ve bu şehir için üzerimize ne düşüyorsa fazlasını yapacağız. “