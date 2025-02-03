Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış kaydederek 383 milyon 148 bin Dolar olarak gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, sürdürülebilir ihracat hedeflerinde 2025 yılına güçlü ve emin adımlarla başladıklarını duyurdu

Prof. Dr. Görgün, Savunma ve Havacılık Sanayii ihracatında dönemsel bazda son iki yılda (Ocak 2023-2025) 281 Milyon Dolar’dan 383 Milyon Dolar’a yüzde 36’lık bir büyüme ile dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayii şirketleri ile geçen yıl 180 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attıklarını kaydetti.

Açıklamada, önümüzdeki dönemde de, hem büyük ölçekli şirketleri, hem de KOBİ'eri kucaklayarak, ihracat yapan şirket sayısını artırmak için uluslararası faaliyetlerimize devam edeceklerini belirten Başkan Prof. Dr. Haluk Görgün, "İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayii şirketlerimizi ve çalışanlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum" dedi.