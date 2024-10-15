AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu görüşmelerine ilişkin yasa teklifinin ertelenerek 2025 yılına bırakıldığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa teklifinin 2025 yılına bırakıldığını açıkladı.

Görüşmelerin bütçe sonrasında değerlendirilmesini talep etti. Özellikle Savunma Sanayi desteklemesine ek kaynak oluşturulmasını ele alıyordu.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ilave kaynak aktarımına yönelik düzenlemeler içeren teklifin görüşmeleri ile ilgili bir süredir gündemde olan konu Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında bugün toplanan TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme gelmişti.

Muhalefet milletvekilleri tarafından yasa teklifii eleştirilmişti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na ilave kaynak aktarımına yönelik düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerine başlandığını anımsatarak, borçtan vergi alınacağını ileri sürmüştü.

Vatandaşların kredi kartı borçlarının asgarisini ödeyebildiğini ifade eden Başarır, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla tapu harçlarından, noterden, limiti 100 bin lira olan kredi kartlarından 750 lira vergi alınacak. Sanki insanlar ayda 100 bin lira para harcıyor mantığıyla onlardan bu parayı alacaksınız. Bunu eleştiren insanlar, limitini düşürenler, vermek isteyenler vatan düşmanı ilan ediliyor. Soruyorum, bu parayı ödememek için limitini düşürenler mi vatan düşmanı, yoksa milyonlarca insanı 750 liraya muhtaç edenler mi vatan düşmanı? İnsanlarda bütçe yok, bu ülkede böyle hukuk yok. Gelin 750 liralık ödemeyi geri çekin, bu rezalete son verin."

Muhalefetin eleştirilerine karşılık AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri başlayan, savunma sanayisine destek teklifiyle ilgili yorumları ve görüşleri dinlediklerini, bunun bir kanun teklifi olduğunu, şu anda komisyonda çalışıldığı ifade ederek, eleştirilere ve değerlendirmelere kayıtsız kalmayacaklarının da altını çizmişti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Güler, "Ertelendi diyebiliriz arkadaşlar, Çünkü detaylı inceleme yapacağız. Bütçeyi göreceğiz bu arada 2025 bütçesini ihtiyaç duyulacak diğer kalemleri daha detaylı inceleyerek, onları bütçe sonrası dönemde inceleyeceğiz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da yeniden detaylı titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştı. İnşallah aralık sonu itibarıyla bütçe tamamlandıktan sonra, ondan sonraki döneme kalmış diyebiliriz." diye konuştu.