Savunma Sanayii Araştırmaları Merkezi (SASAM) tarafından Başkanlığımız himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen Savunma Sanayii Medya Zirvesi, Teknopark Ankara'da başladı.ANKARA (İGFA) - SASAM Başkanı Volkan Öztürk, burada yaptığı konuşmada, zirvenin önemine dikkati çekerek "Zirveyi, savunma sanayisi sektörünün tarafları olan firmaları ve basını bir araya getirerek tanışmalarını ve tecrübe paylaşımını sağlamak için hayata geçirdik." dedi.

Zirve kapsamındaki panel ve söyleşilerle savunma sanayisi medyasının daha nitelikli bir seviyeye ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Öztürk, "Ülkemizde tüm yönleriyle gelişen ve genişleyen savunma sanayisinin etkisi ekonomik, toplumsal ve stratejik alanlarda kendisini hissettirmektedir. Bu etki doğru analiz ve planlamayla katlanarak büyüme potansiyelini içinde barındırmaktadır. SASAM bu potansiyelin değerlendirilmesi amacıyla sektördeki tüm paydaşlara akademik bir anlayışla hizmet vermek için kuruldu" DEDİ.

"MEDYA, İHRACAT İÇİN DE BAŞLI BAŞINA BİR LOKOMOTİF"

İletişim Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de yıllardır üzerinde ilmek ilmek çalıştıkları, genç zihinlerin nice zorluklarla başardığı, iftihar alanı savunma sanayisi sektörünün bugün geldiği noktanın herkesi gururlandırdığını söyledi.

Üretilen ekipmanlardan geliştirilen yazılıma kadar savunma sanayisi alanındaki her sürecin bilim, teknoloji ve millet için hayati önem taşıdığını vurgulayan Gültekin, "Millî Teknoloji Hamlesi" vizyonunun ülkenin millî teknolojide yaşadığı atılımın köşe taşlarını oluşturduğunu ifade etti.

Gültekin, savunma sanayisinde geliştirilen her proje ve üretilen her ürünün ulusal medya yoluyla paylaşılmasının, güçlerine güç kattığına işaret ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sayede milletimizin desteğini arkamızda her zaman hissediyoruz. Tabii burada öncelikli husus savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmalarımızın sektör ve ulusal medyayla temas hâlinde olmasıdır. Bilgi akışı ne kadar hızlı olursa haber olma niteliği o denli artacaktır. Bilgi kirliliğinin bu denli yoğun yaşandığı bu dönemde doğru haberler yayınlayarak savunma sanayisi sektörünün itibarını koruyan medya organlarımız stratejik öneme sahiptir. Savunma sanayisi sektörü, doğası gereği hassas bilgiler içeren bir alandır, yanlış haberler veya eksik bilgiler, ciddi sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle medya bu alanda doğru bilgiyi, uygun içeriklerle aktarmalıdır. Bu, ulusal güvenlik ve sektörün itibarı için oldukça önemlidir. Medya, ihracat için de başlı başına bir lokomotiftir. Uluslararası medya, savunma sanayisi sektörü hakkında yapılan araştırmaları ve yenilikleri yayınlayarak ihracata doğrudan katkı sağlamaktadır. Bu, savunma sanayisi sektörünün yenilikçi ve rekabetçi kalmasına yardımcı olmaktadır."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, STANT AÇTI

Zirvede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu Ajansı, SASAM, SASAD, ASELSAN, FNSS, HAVELSAN, Sarsılmaz, METEKSAN, BMC, Asisguard, Canik, Kale Savunma ve BİTES Savunma gibi çok sayıda firma ve kuruluş stant açarak organizasyona katkıda bulundu.