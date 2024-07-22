Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 25 adet kadro için Denetçi Yardımcısı Adayı alacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Sayıştay Başkanlığı'nın sınavla alacağı 25 Denetçi Yardımcısı Adayına ilişkin duyuru bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

Denetçi Yardımcısı Aday adayları, eleme, yazılı ve mülakat sınavına tabi tutulacağı belirtildi.

21-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak başvuruların geç başvuru günü için 5 Eylül 2024 tarihi belirlendi.

Sınava başvurular elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri veya bireysel olarak internet (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri

Mobil Uygulaması aracılığıyla alınacağı kaydedildi.

6 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak eleme sınavlarının 140 dakika süreceği belirtilirken, eleme sınavında başarılı olan adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenen

yazılı sınav iki oturum halinde aşağıdaki alanlarda, I. Oturum 28 Aralık 2024 Cumartesi 10.15-12.15 / 14.45-16.45, II. Oturum 29 Aralık 2024 Pazar 10.15-12.15 / 14.45-16.45 'te yapılacak.

Söz konusu alımlara yönelik detaylı ilana ulaşmak için tıklayabilirsiniz