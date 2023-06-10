Sazlıdere Köyü’nün Muhtarı Mehmet Özdemir istifa kararı aldı.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Saros Körfezi’nde yer alan ve FSRU Limanı’nın kurulmaya başlaması ile kamuoyunun gündemine gelen Sazlıdere Köyü’nün Muhtarı Mehmet Özdemir, muhtarlık görevinden istifa etti. Özdemir, kendisinin gördüğü lüzum ve yorgunluğu nedeniyle istifa kararı aldığını belirtti.

Muhtarın istifası acaba köyüne FSRU Limanı kurulması ve ardından gemi gelmesine engel olunamaması mı şeklindeki soruyu da gündeme getiriyor