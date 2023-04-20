23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir buluşmaya sahne olacak. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda düzenlenecek ‘8. Çocuk Şenliği’nde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacaklar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşatacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek “8. Çocuk Şenliği” ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bayram tadında, eğlencesi bol bir ortamda kutlanacak.

Ramazan Bayramının 3. günü olan 23 Nisan Pazar günü Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak 8. Çocuk Şenliği’nde gün boyu müzik ve sahne şovları, spor gösterileri, oyunlar ve yarışmalar yapılacak. Ayrıca kurulacak stantlarda kurumlar ile sivil toplum kuruluşları bayrama özel atölyeler ve etkinlikler yapacak.

Şenliğe katılacak çocuklar, 7 saat boyunca çok sayıda müzik, gösteriler, oyun ve atölye çalışmalarıyla gönüllerince eğlenecekler. Ücretsiz olan 8. Çocuk Şenliği’nde dans, bale, zumba, cimnastik, bilim gösterisi, çocuk şarkıları konseri gibi birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

Ayrıca şenlikte masa tenisi, eğlenceli çocuk parkuru, mendil kapmaca, ok ve dart atışı, halat çekme, çuval yarışı, hentbol 7 m atışı, sumo gibi yarışlarla çocuklar ve aileler büyük heyecan yaşayacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 23 Nisan gibi dünyanın en özel çocuk bayramında tüm çocukları ve aileleri şenliğe beklediklerini ifade ettiler.