İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bütün dünya metropollerinde sorun olmaya başlayan scooter kullanımıyla ilgili yeni bir eylem planını hayata geçirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü'nün belirlediği 8 maddelik scooter eylem planının detayları şöyle:

1-İstanbul’un farklı noktalarında 1.500 park alanı oluşturulacak. İBB ve ilçe belediyelerinin katkısıyla belirlenen park alanlarının kurulumuna scooter operatörleri de katkı verecek. Park alanları 6 ay içerisinde hazır hale getirilecek.

Kullandıkları scooter'ı gelişigüzel yerlere değil, bu park alanlarını bırakanlardan açılış ücreti alınmayacak. Bu kurala uyan kullanıcılar, toplam ödeyecekleri ücretten yüzde 15’i bulan bir indirim kazanmış olacak.

2-Trafik akışının yoğun olduğu noktalarda hız sınırı getirilecek. “Hassas bölge” olarak tanımlanan yerlerde hız sınırı 12,5 km/s olarak sınırlandırılacak.

3-İlgili tüm operatörler, e-scooter kullanım verilerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü ile düzenli olarak paylaşacak.

4-Kullanıcılara eğitim şartı getirilecek. Operatörler 2 ayda bir eğitim çalışması düzenlemekle yükümlü olacak.

5-Halen İstanbul’da faaliyet gösteren 7 farklı operatörün mobil uygulamaları İstanbulKart ile entegre olacak. Süreç içerisinde toplu taşıma ile tam entegrasyonu sağlayacak çözümler geliştirilecek.

6-Her yıl İBB ile operatörler arasında iletişim ve bilgilendirme kampanyaları yapılacak.

7-İlçelerde E-scooter Komisyonları kurulacak. İlçe belediyeleri, operatörler ve İBB eşgüdüm içerisinde hareket edecek. Komisyon ayda bir toplanacak.

8- 2024 yılı itibariyle tek kişinin ilk 5 kullanımında hız sınırı,12.5 km/sa olarak sınırlandırılacak.