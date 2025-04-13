Türk Hava Yolları (THY) ve Galataport İstanbul, kruvaziyer turizminin en prestijli etkinliklerinden Miami Seatrade Cruise Global Fuarı’nda ortak stantla yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu THY ile dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminaline sahip Galataport İstanbul, Türkiye’yi kruvaziyer turizminde küresel bir cazibe merkezi haline getirmek için güç birliği yaptı.

Miami Seatrade Cruise Global Fuarda, İstanbul’un eşsiz deneyimleri, THY’nin yeni uçuş noktaları ve Galataport’un kruvaziyer turizmine yönelik yatırımları tanıtıldı.

İş birliği, daha fazla gemi şirketinin İstanbul’u rotalarına eklemesini ve yolcu sayısını artırmayı hedefliyor.

THY, geniş uçuş ağıyla kruvaziyer yolcularına sunduğu seyahat seçeneklerini Amerika’daki turizm profesyonellerine aktarırken, daha önce “Yılın Limanı” ödülünü kazanan Galataport İstanbul, “Port Pass” gibi yeni hizmetlerini ilk kez fuarda sergiledi.