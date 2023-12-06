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Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri esnasında Konya’da yaşanacak ziyaretçi yoğunluğu sebebiyle dilencilere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı, 7-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Hazreti Mevlana’nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Törenler dolayısıyla şehir merkezinde oluşacak ziyaretçi yoğunluğunda herhangi bir sorun yaşanmaması adına önlemlerini artıran Konya Büyükşehir Zabıta ekipleri, dilenciliğin meslek haline gelmemesi için vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtıyor. Ekipler bu süreçte ayrıca Mevlana civarındaki lokanta, restoran ve işletmelerde hijyen, etiket ve fahiş fiyat kontrollerini de artırdı.

Denetimler, törenlerin devam ettiği 7-17 Aralık tarihleri arasında şehir merkezinde başta ana caddeler ve trafik ışıkları olmak üzere; Mevlana Türbesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi, Mevlana Kültür Merkezi çevresi, Mevlana Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Zafer yürüyüş yolunda artarak devam edecek.