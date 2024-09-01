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300 metrelik kısmın tamamlandığı çalışmaların kısa sürede bitirilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu’nun Karapınar Mahallesi’nde bulunan Sebze Hali’nin bulunduğu alanın altyapısını yeniliyor.ORDU (İGFA) - Aşırı yağışlar sonrası su baskınların maruz kalan Sebze Hali içerisinin altyapısının yenilenmesi için çalışma başlatan ekipler, sebze hali, Muhsin Tercan Caddesi ve Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki iş yerlerinin bulunduğu 685 metrelik güzergahta kutu menfez çalışmasını sürdürüyor.

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