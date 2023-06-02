Seçim sonrası muhalefetin dağılma ilanı Millet İttifakı’nın büyük ortağı İYİ Parti’den geldi. Ana muhalefet partisi CHP’de ise 'seçim muhasebesi' kapsamında MYK’nın tümü istifa ederken, partideki değişimin kurultaya dek yine Kılıçdaroğlu liderliğinde yapılması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine giden süreçte hatırlanacağı gibi CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA partileri tarafından kurulan muhalefet kesimi seçimlerde “Millet İttifakı” adıyla güç birliği yapmıştı. 6 liderin katıldığı yuvarlak masa toplantıları dolayısıyla “Altılı Masa” olarak da anılan ittifakın bitişini, ortaklardan İYİ Parti ilan etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Millet İttifakı’nın geleceğine yönelik açıklamasında, “İttifak dediğiniz herhangi bir siyasi konu hakkında iş birliğidir. Şu anda herhangi bir iş birliğini gerektirecek bir konu yok. Olduğunda göreceğiz” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise Millet İttifakı'na ilişkin bir soru üzerine, "Bu ittifakın adı seçim ittifakıdır. Seçim bittiği zaman ittifak durumu ortadan kalkar. 28 Mayıs itibarıyla da seçim ittifakı bitmiştir" yanıtını verdi.

Bununla birlikte CHP listesinden vekilleri seçilen ittifak partilerini arayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu isimlerin partilerine dönebileceklerini söyledi.

Böylece 169 vekil çıkartan CHP’nin sandalye sayısı 130’a düşecek.

Erzincan'dan vekil seçilen TDP lideri Mustafa Sarıgül’ün durumu belirsizliğini koruyor.

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Millet İttifakı'na oy kazandırmadıkları yönündeki eleştiriler için “Minimum 4 puan getirdik" değerlendirmesinde bulundu.