Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 5 gün içinde trimer kazısını yapıp, asfalt serimini ve yol çizgi çalışmalarını tamamladıkları Karesi İlçesi Altay Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, şehir merkezinin uzun yıllardır trafik yükünü çeken caddelerini bir bir yenileyeceklerini söyledi.BALIKESİR (İGFA) - Bir yandan Balıkesir’de trafiğin pik yaptığı alanlarda alternatif çözümler üreterek yeni yollar açan ve akıllı kavşaklar yapan Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan da mevcut yollarda ulaşımı daha güvenli ve konforlu bir hale getirmek amacıyla asfalt yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri; Merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde deforme olmuş, kullanım ömrünü yitirmiş caddelerde yenileme çalışmalarını Karesi ilçesinin en eski caddelerinden olan ve 1.Oruçgazi, 2. Oruçgazi, Maltepe, Ali Hikmet Paşa ve Ege Mahallelerinin kesişim noktasında bulunan Altay Caddesi’nden başlattı. Trafik yükünün çok fazla olduğu caddede öncelikle trimer kazısı gerçekleştiren ekipler, ardından sıcak asfalt serimini yapıp, yol çizgi çalışmalarını da tamamladı.

BİRİ BİTMEDEN DİĞERİ BAŞLIYOR

5 gün içerisinde caddenin asfaltını yenilediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, caddeyi başından sonuna kadar gezerek incelemelerde bulundu. Şehir merkezinin uzun yıllardır trafik yükünü çeken caddelerini bir bir yenileyeceklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz “Altıeylül İlçesi Atay Caddesi’nde de trimer kazı çalışmalarımızı başlattık, sıcak asfaltını dökeceğiz. Hemen ardından; Altıeylül İlçemizde Soma Caddesi, Şehit Birol Koç Caddesi, Karesi İlçemizde Çengel Caddesi’nde çalışmalarımız devam edecek. Biri bitmeden diğerine başlıyoruz. Şehrimizin dört bir yanında ulaşımda kaliteyi ve can güvenliğini önceliğimize alarak akıllı kavşak, alternatif yol ve asfalt yenileme işlemlerimize devam edeceğiz. Ekiplerimiz, akşam saatlerine kadar haftanın her günü aralıksız çalışıyor.” diye konuştu.