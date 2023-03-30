Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üç saat süren Millî Güvenlik Kurulu (MGK) sona erdi.ANKARA (İGFA) - Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen MGK toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

Toplantıda, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirlerin de gözden geçirildiği kaydedildi.

Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağının da görüşüldüğü MGK'da, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki güncel gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Toplantı, seçimlerden önce yapılan son MGK toplantısı oldu.