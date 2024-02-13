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Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Çamlıyayla İlçesi Kesecik Mahallesi İçme Suyu Hattı Yapım İşi’ni tamamladı. Bu sayede Belen, Karadiken, Pirömerli, Kaklıktaşı ve Taşcılı mahallelerinin zaman zaman yaşadığı arıza kaynaklı kesintiler giderilerek, vatandaşlara kesintisiz içme suyu verilmiş oldu.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde dayanıklı altyapıya sahip bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdüren MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin’in tüm ilçelerinde başlattığı hizmetlere yenilerini ekliyor. MESKİ, Çamlıyayla İlçesi Kesecik Mahallesi’nde başlattığı içme suyu iletim hattı yapım işiyle, bölgedeki yerleşim yerleri için içme suyu altyapı ağlarını daha da genişletti. Bu sayede MESKİ, arızalardan kaynaklanan kesinti sorunlarını ortadan kaldırdı.

MESKİ’nin yatırım bedeli yaklaşık 9 milyon lira olan yapım işi kapsamında, bölgede mevcutta bulunan HDPE boru iletim hattının yenilenerek, yerine yaklaşık 2 bin 500 metre çelik boru hat döşemesi imalatı ile 1 adet sanat yapısının yapılması işlerinin tamamlandığını kaydeden ve MESKİ’de İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Yemliha Okan Vurur; “Tamamlanan imalatlarla birlikte bölgede boru arıza ve su kesintilerinin önüne geçilerek, bölgenin içme suyu ihtiyacı daha az maliyetle ve kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır” ifadelerini kullandı.