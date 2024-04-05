Seçim sürecinde yapılan dijital reklam hatalarına değinen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, gece geç saatte gelen seçim mesajlarıyla KVKK kurallarının ihlal edildiğini söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 beldede binlerce adayın yarıştığı 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde yaşanan rekabet, dijital pazarlama sektörüne de etkiledi.

Seçim sürecinde bazı siyasi parti ve liderlerin yaptığı hatalara değinen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, geç saatlerde gelen reklam mesajlarıyla KVKK kurallarının ihlal edildiğini belirtti.

“Gece saatlerinde gelen reklam mesajlarının, KVKK'nın kişisel verilerin korunması ve gizliliği konusundaki prensiplerine aykırı bir harekettir" diyen Kaplan, "Siyasi liderlerin bu tür hataları, kamuoyunda güven kaybına neden olabilir ve seçmenlerde olumsuz bir izlenim bırakabilir. Bu nedenle, siyasi partilerin ve liderlerin seçim kampanyaları sırasında KVKK kurallarına tam olarak uymaları ve etik sınırları gözetmeleri son derece önemlidir” diye konuştu.