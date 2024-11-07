Bursa’nın Osmangazi İlçesi Hamitler mahallesinde eğitim öğretim hizmeti veren Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4/B sınıfı öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanı seçilmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sınıfa ve okula davet edeceğini vaat etti.

BURSA(İGFA) - Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanlığı seçimlerinde öğrenci arkadaşlarına “sınıf başkanı seçildiğim takdirde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı okulumuza davet edeceğim. Cumhurbaşkanımız ile sizleri tanıştıracağım ve bende tanışacağım. Sınıfımızın ve okulumuzun eksiklerinin giderilmesini isteyeceğim. Okul bahçemizin toprak olan alanlarının asfaltlanmasını ve okul bahçemizde bulunan eski ortaokulun yıkılarak yeni bir ortaokul yapılmasını isteyeceğim. Cumhurbaşkanımızdan bizleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesinde ağırlamasını isteyeceğim. Ve yine okul kütüphanemize kitap desteği isteyeceğim. Ayrıca Anıtkabir ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ziyaret etmek istediğimizi ifade edeceğim ” sözleri ile aday olduğu seçimleri kazandı.

Öğrencilerinin vatanseverlikleri ile her zaman gurur duyduklarını ifade eden Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu Müdürü Şaban Durmuş; “Öğrencimiz Beril Küçükkaya’nın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı sınıfa ve okula davet etmesi hususunu öğretmeni ve ayrıca Okul Aile Birliği Başkanımız olan babası bana iletti. Cumhurbaşkanımızın Kırgızistan’da Türk Devletleri Birliği Teşkilatının topladığı, ortak Türk Alfabesi ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın yeni bayrağının belirlendiği bir dönemde bu daveti çok değerli buluyorum. Bursa Valimiz, Osmangazi Kaymakamımız ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile sürdürdüğümüz başarılı çalışmaların meyvesi olan çocuklarımız ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın buluşması çok anlamlı ve kalıcı bir eser olacaktır” dedi.

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu sınıflarında ve öğrenciler arasında sınıf başkanı Beril Küçükkaya’nın çağrısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geleceği gün gündem konusu oldu.