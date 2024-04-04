Türkiye gibi genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerde daha fazla genç temsilcinin siyasete katılmasının önemine vurgu yapan uzmanlar, siyaset, özellikle yönetim anlamında, her ne kadar tecrübeyle ilişkilendirilse de siyasetin aynı ölçüde önemli bir diğer işlevinin de temsiliyet olduğunu söylüyor.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Ali Ekmekçi, 31 Mart yerel seçimlerinde gençlerin siyasete girmesini ve 22 yaşında bir adayın belediye başkanı seçilmesini değerlendirdi.

“TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERDE DAHA FAZLA GENCİN SİYASETE KATILMASI ÖNEMLİ”

Türkiye’nin, gençlerin nüfusun önemli bir bölümünü oluşturduğu ülkelerden biri olduğunu ifade eden Ali Ekmekçi, “Dolayısıyla toplumsal her konu için gençlerin ne ölçüde dahil olacağı önem arz ediyor. Siyasete aktif katılım anlamında değerlendirildiğinde, seçilme düzeyinde 40 yaş altı bireyler genç olarak düşünülebilirler. Siyaset, özellikle yönetim anlamında, her ne kadar tecrübeyle ilişkilendirilse de siyasetin aynı ölçüde önemli bir diğer işlevi temsiliyet. Bu anlamda olması gereken Türkiye gibi genç nüfusun yoğun olduğu ülkelerde daha fazla genç temsilcinin siyasete katılmasıdır.” dedi.

“GENÇ BELEDİYE BAŞKANLARI BAŞKA GENÇLERE İLHAM OLACAK”

Siyaset Bilimci Ali Ekmekçi, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının bu temsiliyetin artması anlamında güzel bir gelişme olduğunu dile getirerek, “Genç belediye başkanlarının, bundan sonraki seçimler için başka genç adaylara da ilham olması ve genç siyasetçilerin sayısının artması muhtemeldir. Gençlerin siyasette olmasının bir başka önemi de her alanda olduğu gibi siyasette de henüz hala daha idealist davranabilmeleri. Siyaset gibi zorlu bir alanın yıllar içerisinde insanları yıprattığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla böyle bir alanda daha fazla gencin yer alması toplumsal değişim için gerekli idealizmi sağlaması açısından çok önemlidir.” diye konuştu.

MEVCUT SİYASETÇİLERİN TEKRAR SEÇİLMESİNDE KISITLAMALAR OLMALI…

Daha fazla gencin siyasette yer alabilmesi için mevcut siyasetçilerin tekrar seçilebilmelerinde kısıtlamalar olmasının gerektiğini kaydeden Ali Ekmekçi, “Bazı siyasi partilerin kadın adaylar için kotalar koyduğu gibi, yaş olarak da adaylara bazı üst sınırlar ya da 40 yaş altı belirli sayıda genç aday kotası gibi teşvikler değerlendirilebilir. Fakat gençlerin siyasete daha fazla katılımı bu tip somut teşviklerle ancak kısa vadede sağlanabilir. Uzun vadede ülkedeki genel atmosferin gençlerin geleceğe daha umutlu bakabildiği bir hal alması daha elzemdir. Son seçimlerdeki genç adayların başarısı gelecek adına da umut vericidir.” dedi.