Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle seçmen listeleri, güncellenmek üzere 20 Mart Pazartesi itibariyle ilçe seçim kurullarınca askıya çıktı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün (20 Mart Pazartesi) saat 08.00 itibarıyla İlçe Seçim Kurulları'nca askıya çıkarılarak, itiraz süreci başladı.

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek.

YSK'nin internet sitesi https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/ adresinden de bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.