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31 Mart yerel seçimleri için takvim işlemeye devam ederken seçmen listeleri bugün muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Seçmenler, 17 Ocak tarihine kadar bilgilerini muhtarlıklara asılı olan listelerden kontrol edebilecek.ANKARA (İGFA) - Türkiye 31 Mart'ta mahalli idareler seçimi için sandık başına gidecek.

Milyonlarca seçmen, belediye başkanları ve muhtarları seçmek için oy kullanacak. Seçmen listeleri de bugün itibarıyla askıya çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen listelerinin güncelleştirilmesi için uygulama esaslarını belirledi.

17 Ocak'a kadar bilgilerini kontrol edebilecek seçmenler için bilgilerini sorgulama ve itirazlarına ilişkin 17 Ocak tarihine kadar seçmen listelerinde güncelleme yapabilecek.

Öğrenci olup öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak isteyenler, muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık ya da eksiklik olanlar bilgilerini güncelleyebilecek.

1 EKİM SONRASI İKAMET DEĞİŞİKLİĞİ YAPANLARIN DİKKATİNE

Öte yandan 1 Ocak 2024'ten önce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Ekim itibarıyla geçerli yerleşim yeri adresine sahip ve oy verme günü itibarıyla 18 yaşını dolduracak Türk vatandaşlarına ait bilgiler elektronik ortamdan alınacak.

Seçmen niteliği olduğu halde listelerde adı bulunmayanlar da başvuru yapabilecek. Bu kişiler herhangi bir hizmete ait faturayı ya da kira sözleşmesini ibraz etmek zorunda olacak.