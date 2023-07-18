Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarlarını bu ay memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplam 584 milyon 118 bin 187 lira olarak yatırdıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul ve diğer masraflarını karşılamaları için ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarının memur maaşlarına yapılan yüzde 17,55 zam oranında artırıldığını açıkladı.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)in her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden belirlendiğine işaret eden Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödediğimiz SED miktarlarını memur maaş zammı oranında artırarak hesaplara toplamda 584 milyon 118 bin 187 TL olarak yatırdıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş, SED ödemesiyle ihtiyaç sahibi ailelerdeki 165 bin 201 çocuğun masraflarını karşıladıklarını belirtti.