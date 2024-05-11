10 yılı aşkın bir süredir Yeniçağrı Gazetesi'nde magazin üzerine yazan Ünlü Magazin Gazetecisi Sedat Sarıkaya , İstanbul 'da yer alan Green Park Otel'de düzenlenecek İş İnsanları ve Kariyer Zirvesi ödül töreninde "Yılın Başarılı Magazin Sayfası" ödülüne layık görüldü.istanbul (igfa) - Gecede ünlü isimlerin ödüllerini alması heyecan ile bekleniyor. Basın ve firma sahipleri de ödüllerini bu önemli gecede alacak.Gecenin sunucuları Bircan Bali Ve Gökay Kalaycıoğlu olacak. Gazeteci Sedat Sarıkaya " Bu tarz organizasyonların artarak devam etmesi gerekmekte .Tabi ki Sponsor desteklerinin olması çok önemli. Bu tarz davetler insanların sosyalleşmesinde önemli bir yer tutuyor.Geceyi oluşturan herkesi tebrik ediyorum ve ödül için teşekkürlerimi sunuyorum" Dedi.