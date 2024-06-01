Başarılı magazin gazetecilerinden aslen Eskişehirli olan, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Sedat Sarıkaya ödüle layık görüldü.İSTANBUL (İGFA) - Kariyerinde başarıya imza atan isimler Mint Organizazyon, İlknur Özkuş ve Tarık Yalçıntepe organizatörlügünde yapılan İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesinde ödüllerini İstanbul'da yer alan Green Park Otel'de Bircan Bali ve Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşen İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesi Ödül Töreninde ödüllerini aldı.

İş İnsanları Marka ve Kariyer Zirvesine Usta Oyunculardan Aydemir Akbaş , Erkal Sonel , Nadide Sultan gibi Ünlü isimler ve basında katıldı.



Gazeteci Sedat Sarıkaya, sahnede sunucuların elinden ödülünü alırken "Organizasyon planlanma aşamasından Organizasyon yapılan geceye kadar çekilen zorluklara değindi ve gecede emeği geçenlere teşekkürlerini ederek" konuşmasını bitirdi.