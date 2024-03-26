Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, gerçekleştirdiği son basın toplantısında ilk 100 günde hayata geçirecekleri projelerini anlattı.BURSA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, genişletilmiş 6. proje toplantısını AlmiraHotel’de gerçekleştirdi.

Yalçın, toplantıda; ilk 100 günde hayata geçirecekleri projeleri, şu ana kadar anlattığı projelerden öne çıkanları ve merak edilen soruların cevaplarını aktardı.

İlk 100 gün projelerine ‘Bütün sorunumuz liyakat eksikliğidir’ diyerek başlayan Yalçın; “2. Gün Akademik Danışma Kurulu oluşturacağız. Bilmeden yaptığınız her iş yanlıştır. Bilimsel insanlar olacak. Hemen 3. gün emekliler için sosyal toplantı yapıyoruz. 4. gün kabaca Bursa'nın ana çerçevesini çiziyoruz. 7. gün bütçe toplantısı yapacağız. 8. gün halen devam eden projelerin incelemesini yapacağız. 9. gün kentsel planlama toplantısı, 10. gün kentsel ulaşım toplantısı, 11. gün afet yönetim planı değerlendirme toplantısı, 12. gün kentsel dönüşüm durum tespiti toplantısı yapacağız. Nasip olursa 5 yıl içerisinde çok ciddi bir nüfusun kırsala döneceğini görecekseniz” dedi.

18. gün turizm bileşenleri buluşması düzenleyeceklerini, 19. gün altyapı koordinasyon toplantısı, 20. gün eğitim ve bilim taraflar toplantısı gerçekleştireceklerini duyuran Yalçın, "Çalışma gruplarına 1 aylık süre vereceğiz. Kent Konseyi, Belediye meclisinden önceki birimdir ve doğrudan halkın yönetime dahil olduğu yerdir. İyi bir belediye başkanı orada konuyu pişirir ve uygulamaya koyar. Sivil toplum gelişimi olan Kent Konseyi'nin gelişimi önemlidir. 49. gün kent verilerini izleyeceğimiz bir komisyon kuracağız. 50. ve 73. günler arasında çalışma gruplarının zaman planlamasını yapacağız. 79. ve 99. gününde çalışma projelerinin değerlendirmesini yapacağız ve 100. gün bürokrasiye hedeflerin verilmesi ve bütçelendirmesini yapacağız.” diye konuştu.

BURSA TRAFİĞİ RAHATLAYACAK

“Seçiliriz veya seçilmeyiz ancak Bursa'nın temel sorunlarını halletmek zorundayız. Yoksa elimizde bir Bursa kalmayacak” diyen Yalçın, daha önceki toplantılarda açıkladığı ve öne çıkan 21 projesinden de bahsetti. Yalçın, "Çalı girişi olan teleferik çıkışlı bir tünel projemiz var. Bu proje mutlaka hayata geçirilmeli. Seçilirsek Ulaştırma Bakanlığı ile iletişime geçerek hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra Bursa trafiğini azaltacak, Mudanya Yolu - Şehir Hastanesi trafiğini kapsayacak bypass hareketi ile OSB ATA Bulvarı - BUTTİM ve Görükle - Çalı yolu rahat bir nefes alacak” dedi.

Diğer adaylarında örnek aldığı projeden bahseden Yalçın, şu cümleleri kullandı: “Kuzey-Güney Uydu kentleri projelerimiz ile kenti çok merkezli yapma yaklaşımımız çok ses getirdi. 4 dağ ilçemizde eko mahalleler yapmak ve tarımla kalkındırmak istiyoruz. Bu proje bir kırsal kalkınma projesidir. Hem kente göçü azaltacak hem de ihracatta bir ivme kazandıracak. Diğer adayların projelerinde de Kuzey ve Güney yoluna ilişkin tasarımlar gördüm. Bu beni çok memnun etti.” Yenilenebilir enerjiye verdiği değerin altını çizen Yalçın, “Yenilenebilir enerji kaynakları bulunan bir şehir olmalıyız. Bursa'nın 'Ne kadar yenilenebilir enerji kullanıyoruz' diye bir hedefi olmalıdır. Bunun için Enerji A.Ş. kurmak ve kendi enerjisini üreten bir şehir hedefiyle yola çıkacağız. Sıfır atık kullanan yeşil binaları daha da ilerletmek istiyoruz. Bursa gelirlerini doğadan değil, geri dönüşümden kazanmalı. Döngüsel ekonomik projemiz Bursa'yı daha da zenginleştirecektir” dedi.

Sedat Yalçın, “Alinur Aktaş ‘10 bin 700 konut yaptık’ dediğine atıfta bulunarak, "Böldüğünüz zaman 1 yılda 2 bin 200 konut yapıyor. Bu hızla devam edersek depreme hazır olmayacağız. Yeni tekniklerle, yeni yöntemlerle kentsel dönüşüm yapmalı ve daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşmalıyız. Tüm dünyanın özellikle de ABD’de Çin’de ve İngiltere’de yoğun bir şekilde uygulanan yöntemi hayata geçireceğiz. O da modüler hücre sistemi. Fabrikada üretilen konutlar daha hafif ve çelik bazlı oluyor. Ayrıca daha uygun rakamlarla üretiliyor. Şantiyede çok hızlı bir üretim gerçekleşiyor ve siz yerine getirip monte ediyorsunuz. Depreme yüzde yüz dayanıklı oluyor ve çok hızlı bir şekilde üretiliyor. Bursa'ya bu konuda kuracağımız fabrikanın üreteceği konutlar, özel sektöre de açık olacak. Aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediyesi kendi şirketinde de yoğun bir şekilde üretecek” diye konuştu.

Bursa'da turizm açısından İznik'in önemli konuma getirilebileceğini belirten Sedat Yalçın, Bursa'yı dünya festivaller şehri yapmak istemekle birlikte müziği de her alana ilave etmek istediklerini, spor altyapısını güçlendirme, amatör sporcuları destekleme ve dünya çapında yarışacak Jimnastik Kulübü'nün kurulmasını istediklerini anlattı.

Dijitalleşmeden de bahseden Yalçın, “Enerji, çevre, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi pek çok alanda dijitalleşmeye yer vermeliyiz. Avrupa şehirlerinin gündemi olan dijitalleşmeyi Bursa'da da kullanmak ve hayatın içine aktarmak istiyoruz” dedi. Bursa’daki veri sıkıntısına da dem vuran Yalçın, “Kararlar alabilmek için verilere ihtiyacımız var. Bursa'ya ilişkin çok ciddi veri sıkıntısı var. Çevre, sağlık gibi önemli konularda sayısal veri bulamıyoruz. 'Kent Verileri Merkezi' kuracağız. Bursa'da cevabını bulamadığımız tüm veri sayıları oradan alınabilecek” açıklamasında bulundu. Seçimi kim kazanırsa kazansın bir plan ve liyakat üzerinde ilerlenmesi gerektiğini anlatan Sedat Yalçın; “Belediye Başkanının yanında bilime dayalı hareket eden insanlar olmalı. Seçilen kişi Bursa'nın çok acil temel sorunlarına ilişkin toplantılar yapmalı ve aldığı kararları hayata geçirmeye başlamalıdır. Bize nasip olursa söz verdiğimiz, planladığımız her projeyi hayata geçirmek için hazırlıklıyız” diye konuştu.

TÜM ADAYLAR KAMPANYA RAKAMLARINI AÇIKLAMALI

Bu arada kişisel ve kamu harcamalarına ilişkin de konuşan Sedat Yalçın, "Eğer kişi ilk defa aday oluyorsa kendi bütçesini istediği gibi harcar. Ancak görev başındayken tekrar reklam amacıyla kamudan yapılan harcamalar var. Belediyelerin zaten reklam için ayırdığı ufak bütçeler vardır. Ama işin özeti kampanyaya ilişkin yapılan reklamın, bütçe eşiğini geçmesi ve vatandaşı rahatsız etmesidir. İki adayımızın yerel seçime ilişkin harcamalarının 2 milyarın üzerine çıktığı bilgisi geldi. Bu harcamaları emekliye dağıtsalar daha iyi olmaz mıydı? Ben 4 milyon 700 TL harcadım. 2 milyon borç aldım, dairemi sattım ve geri kalan parayı bir şekilde topladım. Bana sorarsanız bunların hiç birine gerek yok. Oy verecek vatandaşlar bile bundan bıkmış olabilir. Ben diğer adayların da seçimde harcanan rakamları açıklamasını beklerim. Bu şeffaflık şehri nasıl yönetecekleri açısından bir veridir” dedi.

Yalçın, açıklanan anketlerle sahadaki anketlerin uyuşmadığını belirterek, “Gerçek anket 31 Mart’ta ortaya çıkacaktır” dedi.