Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Atatürk Caddesi’ni yayalaştırıp, trafiği yer altına alacaklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - YRP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sedat Yalçın, uzun yıllardır konuşulup bir türlü yapılamayan Atatürk Caddesi’nde trafiği yer altına alma projesini hayata geçireceklerini belirtti. Yalçın; “Atatürk Caddesi’ni yani Heykel dediğimiz semtimizi hızlı bir şekilde yayalaştıracağız. Tarihi anlamda kentimize büyük bir değer katan bölgeyi vatandaşımız yürüyerek gezme imkanı elde edecek” dedi.

YERALTI ÇARŞISI VE ALTYAPI ETKİLENMEYECEK

“Uzun yıllardır konuşulup bir türlü yapılamayan ‘trafiği yer altına alma’ projesini de gerçekleştireceğiz” diyen Sedat Yalçın; “Çarşamba bölgesinden gelen araçlar, doğrudan tünele girip İnönü Caddesi’ne çıkacak. Şu andaki yeraltı çarşısı ve altyapı hiçbir şekilde etkilenmeyecek derinlikte bir tünel olacak” açıklamasında bulundu.