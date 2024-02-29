Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek, Bursa'ya ilişkin plan ve projelerini aktardı.

BURSA (İGFA) - Sedat Yalçın, kenti yönetirken otokontrol mekanizmasının şart olduğunu ifade ederek, “Böylece şehrin büyümesini önleyebiliriz. Bizim stratejik plan kültürümüz yok. Bursa'nın verileri de yok. Veri olmayınca yönetmek de mümkün olmuyor. Ulaşımdan, atık yönetimine kadar tüm verileri toplayacak bir veri merkezi olmalı” dedi. Yalçın şunları ifade etti:

“Küresel ısınma nedeniyle bu şehrin suları azalıyor, hava kalitesi bozuluyor. Sürdürülebilirlik kültürümüzün olması gerekiyor. Kontrollü büyüme olmalı ama Bursa'da kontrol yok. Bursa'nın fiziksel şartları ile sanayi uyumuna bakılmalı. Eski teknoloji ile üretim yapan yerlerin kapasitesini artırmak doğru değil. Nüfusu artırmadan teknolojiyi uygulayarak sanayi yapmamız gerekir. İnegöl'den sonra Eskişehir'e kadar tarımsal verimliliği düşük uygun alanlar var. Oraları sanayi için değerlendirebiliriz.”

Sanayi sorunun ortak akılla çözülmesi halinde Bursa'nın turizm potansiyelinin de öne çıkabileceğini kaydeden Yalçın, kentsel dönüşüm için de 600 bin konut rakamını telaffuz etti.

Yalçın'ın ardından BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar da BUSİAD’ın “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” vizyon belgesi hakkında bilgi verdi.