Her hafta açıkladığı projelerle Bursa Kent Vizyonu’nu ortaya koyarak kamuoyunun takdirini kazanan Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Haftalık Olağan Basın Toplantılarının 5.’sini “Kırsal Kalkınma, Tarım ve Gıda” temasıyla gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Almira Otel’de düzenlenen ve Bursa Basının büyük ilgi gösterdiği toplantıda Sedat Yalçın, kırsal kalkınma, tarım ve gıda alanındaki projelerini açıklayarak, çarpıcı bilgiler ortaya koydu.

Kırsal Kalkınma Yaklaşımına yönelik çok önemli detaylar paylaşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın, Bursa’nın ihmal ettiği konulardan birinin de kırsal kalkınma olduğunu belirterek, “Nüfus bakımından kırsal-kent dengesizliği söz konusu. Nüfusun %8’i kırsalda yaşarken %92’si de kentte yaşıyor” dedi.

“TARIM VE HAYVANCILIK BURSA’NIN KANAYAN YARASI”

Adaylığının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantılarında ortaya koydukları vizyon projelerle Bursa’yı yeni kavramlarla tanıştırdıklarını vurgulayan Yalçın, toplantıların kentin sorunlarına yönelik farkındalık oluşturması bakımından faydalı olduğuna işaret ederek;

“Tarım ve hayvancılık Bursa’nın kanayan yarası. İşletmelerimiz, tarımsal faaliyetlerde zarar eden sonuçlarla karşılaşıyor. Tarım Kanunumuzda işaret edilen destekleme oranına ulaşamadık maalesef. Çiftçilerimizin halen daha devletten yüklü miktarda alacağı var. Döviz kurundaki yükselme nedeniyle ortaya çıkan ithalata dayalı girdiler, tarım ve hayvancılığı ciddi anlamda zorluyor. Tarımda, üreticilerimizin maliyetlerini azaltacak politikalar ortaya koymamız gerekiyor.Kırsaldan kentlere büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız.Bu durum kentte yaşayan nüfusun kontrolsüz bir şekilde büyümesine neden olurken altyapı sorunlarını da beraberinde getiriyor. Ayrıca, konut stoğu yetersizliği, trafik, hava kirliliği gibi problemler de ortaya çıkıyor. Tablonun bu şekilde gelişmesinde Büyükşehir yasasının da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu kanun kırsalda birçok sorunun ortaya çıkmasına neden oldu” şeklinde konuşarak tarım ve hayvancılık alanında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

“EKO-KÖY PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Bursa’da kırsal ve kentsel nüfus arasındaki dengeyi sağlamaya yönelik projeler geliştirilmesinin önemine değinen Yalçın, bu bağlamda kırsal altyapı eksikliklerinin giderilmesi gerektiğini anlatarak şunları söyledi:

“Kırsalın başta yol olmak üzere, kanalizasyonlar, içme suyu problemi, internet altyapı yetersizliği ve atık çöp gibi birçok önemli altyapı sorunu var. Her bir başlık için ayrı bir planlama yapılarak projeler geliştirilmeli. İnternet altyapısının sağlanması, gençlerin kırsalda kalması için çok önemli. İnternetin olmadığı kırsal mahallede hiçbir gencimizi, ticaret yapan ve tarımla uğraşan vatandaşımızı tutamazsınız. Tarihi ve doğal zenginlikler açısından çok güzel köylerimiz var. Bu köylerimizdeki turizm potansiyelini değerlendirmek için EKO-KÖY projeleri geliştirerek Tarihi ve Otantik Köyler başlıkları altında turizme açmalıyız. Köklü bir kooperatif kültürüne sahip olmamıza rağmen ne yazık ki doğru bir şekilde yönetemedik.”

“BURSA ORGANİK TARIM İHRACATINDA MARKA OLACAK”

Kırsalda yaşayan insanların emek ve yaşam mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Yalçın; kooperatiflerin hedeflerine ulaşması için finans ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirterek;

“Biz kırsalda kooperatifleşme noktasında yapılacak yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Dağ ilçelerimizde katma değeri arttıracak üretim potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik vereceğimiz desteklerle Bursa’yı organik tarım ihracatında marka haline getireceğiz. Burada üretilen ürünlerin Hollanda’daki kooperatifler gibi takibini yapacağız. Bütün tesisler, merkezi bir noktada toplanacak. Dağ ilçelerimizde önemli ihracat geliri oluşturacak sistem kurmayı hedefliyoruz. Bursa’da organik tarım için gerekli altyapıyı değerlendirerek bilimin gereklerini yerine getirip Bursa Tarımını geleceğe taşımayı istiyoruz.Bursa Büyükşehir Belediyesi A.Ş.’yi alternatif alıcı yaparak üreticimizin ürünlerini hak ettiği değer üzerinden satın alacağız. Büyükşehir bünyesinde kuracağımız Tarımsal İhracat Merkezi aracılığıyla ihracatını gerçekleştireceğiz. Hem çiftçimizin yüzü gülecek hem de Büyükşehir kazanacak.” diye konuştu.

“TKDK PROJESİNİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projelerinin yoğun bir şekilde kullanımını desteklemeye yönelik çalışmaları da olacağını dile getiren Sedat Yalçın, Büyükşehir bünyesinde Kırsal Kalkınma Kooperatifi kuracaklarının müjdesini vererek;

“Her ilçede her köyde TKDK Projesine önemli destekler sağlayacağız. Ürünlerin üzerine insan sağlığına hiçbir zararının olmadığını gösteren Barkodlar koyacağız. Ayrıca Çiftlik Evleri inşa ederek, Nem Toplama yöntemiyle Sulama Sistemleri kuracağız. Köylerde Ortak Makine Kullanımını teşvik edeceğiz. Daha geniş Termal Seralar oluşturarak bünyeye Kooperatif Marketleri de katacağız. Bursa’nın en çok göç aldığı Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Muş gibi doğu illeriyle Bursa arasında kırsal kalkınma köprüsü olacağına inandığımız tarım ve hayvancılık projelerine destek vererek Kaliteli ve Ucuz Etihtiyacını karşılayacağız. Kasaplara da et temini konusunda teminat vereceğiz. Bununla birlikte,KırsalMahallelerde Yenilenebilir Enerji Üretimine Bağlı Bölgesel Isıtma ve Sıcak Su Temin Projelerimiz de olacak” şeklinde sözlerini sürdürdü.

“BURSA’DA BOŞ TARIM ARAZİLERİNİ EKECEĞİZ”

Bir diğer projelerinin İznik-Orhangazi, Karacabey-Mustafakemalpaşa, İnegöl, Kestel ve Gürsu’da Agropark ve Tarım AVM’leri açmak olduğunu sözlerine ekleyen Yalçın, Tarım AVM’lerinde tarımla ilgili işletmelerin, esnafın, bankaların, restoranların, tarımsal ihtiyacı karşılayacak tüm ürünlerin olacağını ve teknolojik altyapı ile destekleneceğini kaydederek şöyle konuştu:

“İlçelerimiz çok daha güzelleşecek. Yenişehir Havaalanı’nı daha aktif hale getireceğiz. Burada Fresh Kargo uygulaması başlatacağız. Yenişehir Havaalanı’nda Sabiha Gökçen sistemiyle çalışmayı planlıyoruz. Öte yandan Tarımsal Lojistik Merkezi kuracağız. Çiftçilerimiz ve mevsimlik işçilerimiz için konaklama önemli bir sorun. Bu noktada Yenişehir’de Konaklama Merkezi açacağız. Bursa’nın tüm ilçelerinde Organik Gıda Pazarı açmayı istiyoruz. Büyükşehir bünyesinde Gıda ve Tarım Okulları kurmak için hukuki engelleri araştırıp ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Hayvansal ve Bitkisel Atıklar ile Yapılacak Biogaz ve Kompost Gübre Tesislerikurarak tarımsal üretimde kullanmayı planlıyoruz. Bursa’da 73.900 hektar boş tarım arazisi var. Biz bu boş arazilere buğday ekerek, Fırınlara Ücretsiz Un Tedariğisağlamayı amaçlıyoruz.”

Gıda israfını önlemeye yönelik projelerini anlatan Yalçın, “Çöpe attığımız 214 milyar lira var. Bu parayla Nilüfer çayı temizlenir. TOKİ binaları dönüştürülür. Bu parayla Bursa’nın bütün sorunları çözülür.Akıllı tarım uygulamaları ile çiftçimize destek vermek istiyoruz.” dedi.

GENÇLER İÇİN TARIMSAL PROJE OFİSİ

İhracata Dönük Siyah İncir Üretim Bölgelerinin Genişletilmesine yönelik çalışmalar yapacaklarını bildiren Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yalçın, 52 köyde ve 24.900 dekarlık alanda siyah incir üretimin yapılmasını planladıklarını söyleyerek; “Eko Çiftliklerdeoluşturulacak İncir Bahçeleri ile 0 Kapasite Artırımı sağlayarak 29.314 tonluk siyah incir hasadı gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte Kırsalda Sıfır Atık Uygulamalarını önemsiyoruz. Ayrıca çiftçilerimizin tarım arazilerine ve şehre ulaşımını kolaylaştırmak için İlçe Grup Yolları yaparak Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarımızla Ücretsiz Ulaşım Desteğivereceğiz. Gençlerimizi kırsala yönelik tarımsal faaliyetlere teşvik etmek amacıyla Tarımsal Proje Ofisi kurarak, Proje Bazlı Destekler sağlayacağız. Veteriner, ilaç, gübre, mazot, yem, fidan ve toprak analizi gibi birçok konuda ek tarım desteklerimiz olacak. Büyükşehir Yasası ile köylüye bırakılan meralar daha verimli kullanabilsin diye bırakıldı, satılsın diye değil. Bu meralar kişisel mülkiyete konu edilemez. Biz bu konu üzerinde de çalışmaya devam edeceğiz. Kooperatiflere tahsisini gerçekleştireceğiz. Gerekirse satılanları da geri alacağız” şeklinde projelerini açıklamaya devam etti.

KENT VERİLERİ MERKEZİ

Bursa’da kent verilerinin toplandığı, raporladığı ve kentin sorunlarına dair önemli istatistiklerin yer aldığı Kent Verileri Merkezi’nin önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın projelerine ilişkin açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Bursa’nın verileri yok. Kent Verileri Merkezi tüm dünyada var olan bir uygulama ve Büyükşehirlerimizin de kullanması lazım. İmar, çevre, ulaşım, sağlık, eğitim vs. her konuda veriler toplanmalıdır ve burada elde edilen verilerden yola çıkarak politikalar üretilmelidir. Öte yandan Bursa’da trafik sorunun esas nedeni, kentin doğu-batı eksenli yerleşime sahip olmasıdır. Halbuki Bursa’yı çok merkezli bir kent haline getirdiğimizde sorun kendiliğinden çözülecektir.”

“BURSA’DA HAVA KİRLİLİĞİ ALARM VERİYOR”

Bursa’da hava kirliliğinin büyük bir problem olduğunu belirten Sedat Yalçın, sorunun çözümüne yönelik yapılacak çalışmaların Bursa’nın ortak gayesi olması gerektiğine dikkat çekerek;

“Özellikle Nilüfer, Kestel, İnegöl ilçelerinde Hava Kirliliği alarm veriyor ve akciğer kanseri riskini her geçen gün daha da arttırıyor. Bu sorunu Sürdürülebilir Çevre Projelerimiz kapsamında Yenilenebilir ve Temiz Enerji politikaları geliştirerek ortadan kaldıracağız. Nilüfer Çayı ile ilgili bir proje açıkladık. Çayın çok büyük bir kirlilik tehlikesi altında olduğunu ifade ettik. Burayla ilgili ciddi yaklaşım ortaya koymak lazım.Nilüfer Çayı70 km’lik bir hat üzerinde ilerliyor. Bu kirliliğin kaynaklarını acilen bir tünelin içine alıp, beş ayrı OSB'nin kenarından Karacabey'de arıtarak Çayı temiz hale getirmek gerekiyor. Maliyeti 7 milyar lira. Bunu beş OSB arasında paylaştıracağız. Bu belediyenin işi değil mi? Eskişehir Porsuk Çayı'nı nasıl temizledi? Biz niye yapmıyoruz?” şeklinde değerlendirmelerini sürdürdü.

NİTELİKLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Kentsel Dönüşüm konusunda Bursa’nın son 5 yılda 11 bin konut projesi üzerinde çalıştığına işaret eden Yalçın, kentin olası bir depremde sorun yaşayacağı 600 bin riskli konut varlığı olduğuna vurgu yaparak;

“Bunu yıllara böldüğünüzde 272 yıl ediyor. Depremle mücadele bu sistemle, bu anlayışla yönetilemez. Dirençli Kent kavramı üzerine inşa edilen Yeşil Kent Konseptiyle uyumlu nitelikli bir dönüşüm önceliğimiz olacaktır. Kentsel dönüşümü sadece yapılaşma olarak değerlendirmiyoruz, sosyo-kültürel kalkınma hamlesi olarak da değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bizler sadece konut inşa etmeyeceğiz, kentte yaşayan her vatandaşımız için sosyal yaşam alanları inşa edeceğiz.” dedi.

“BURSAPOR’A İLGİSİZ KALAMAYIZ”

Bursaspor’un yeniden zirveye oynayan bir takım haline getireceklerini söyleyen Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, bunun için de güçlü bir finans yönetimi ortaya koyacaklarının altını çizerek;

“Bursa şampiyonluklar görmüş bir şehir. Dolayısıyla Bursaspor’a ilgisiz kalamayız. Bursaspor’un başarı elde edebilmesi için sportif yönetimle finans yönetiminin ayrılması lazım. Güven ortamı olmalı. Bursaspor Vakfı yeniden yapılandırılmalı ve Bursaspor Başkanı da dahil Bursa’nın en değerli isimleri Vakıf Yönetiminde olmalı” şeklinde açıklamalarını noktaladı.