Kırsal kalkınma ve turizme yönelik projeleriyle Bursa’nın Kent Vizyonu’nu oluşturmayı hedefleyen Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, seçim çalışmalarını Mustafakemalpaşa ilçesine yaptığı ziyaretle sürdürdü.BURSA (İGFA) - Bursa’nın ve 17 ilçesinin daha yaşanabilir ve refah bir hale getirilmesi için vizyon projelerini kamuoyuyla paylaşmaya devam eden Sedat Yalçın; seçim çalışmaları kapsamında gittiği Mustafakemalpaşa’da bir dizi ziyarette bulundu.

Mustafakemalpaşa’daki ilk ziyaretini Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a gerçekleştiren Sedat Yalçın, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’la yaptığı görüşmenin ardından sırasıyla Mustafakemalpaşa Muhtarlar Derneği, Mustafakemalpaşa Yörük-Manav Türkmen Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanı sıra Mustafakemalpaşa Ticaret Borsası Başkanı Sadettin Akkoyunlu ve Yönetim Kurulu’nu makamında ziyaret etti.

İlçede eski dost ve dava arkadaşlarıyla bir araya gelerek hasret gideren Sedat Yalçın daha sonra i esnaf ve vatandaşlarla buluşarak sorunlarını ve taleplerini yerinde dinledi.

Esnaf ve vatandaşlar, yenilikçi ve çözüm odaklı bakış açısıyla kendisine sorulan soruları içtenlikle cevaplayan Sedat Yalçın’ı sevgi seli ile karşılayarak bağırlarına bastı.

Mustafakemalpaşa’nın tarım, turizm, sanayi alanlarındaki eksikliklerinin farkında olduklarını belirten Sedat Yalçın; ilçedeki sorunların ortak akılla, el birliğiyle çözüme kavuşturulması için gayret göstereceklerini söyledi. “MUSTAFAKEMALPAŞA İÇİN UFUKTA REFAH GÖRÜNÜYOR” Bursa Kent Vizyonu Projesi kapsamında ilçenin tarım ve turizm başta olmak her alanda kalkınmasına yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir hedefler ortaya koyacaklarını vurgulayan Sedat Yalçın, ilçeye yapacakları yatırımlarla Mustafakemalpaşa’yı örnek bir tarım ve turizm kenti hüviyetine kavuşturacaklarının müjdesini vererek; “Mustafakemalpaşa’nın sorunlarını biliyoruz. İlçemiz verimli tarım arazileriyle tarım kenti olma özelliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de önemli bir turizm potansiyeli taşıyor. Hayata geçireceğimiz projeler ve yapacağımız yatırımlarla ilçenin tarım ve turizm alanlarındaki kalkınma hedefini daha ileriye taşıyacağız. Mustafakemalpaşa Refahın bereketine kavuşacak. Esnafımızın, çiftçimizin, köylümüzün; ilçeye değerini veren bütün güzel yürekli hemşerilerimizin sorunlarını çözmek ve yapacağımız her bir yatırımın gönüllerde umut olarak yeşereceği Mustafakemalpaşa’yı azim ve gayretle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur. Bursa’nın tüm ilçelerinde olduğu gibi Mustafakemalpaşa da depreme dayanıklı konutlar inşa ederek ilçeyi Dirençli Kent Stratejimizin bir parçası yapacağız. Burası doğal güzellikleriyle ünlü nadide bir ilçemiz. Dolayısıyla doğanın incisi olan bu güzel ilçemize elbette yeşil bina konseptiyle örülü caddeler, sokaklar ve mahalleler yakışır. Mustafakemalpaşamız termal turizm potansiyeli yüksek olan ilçemiz. Biz bu anlamda Termal Sağlık Bölgesi kurarak dünyanın ilgisini ilçeye çekeceğiz. Böylece Mustafakemalpaşa kazanacak, Bursamız kazanacak. Bizler azim ve gayretimizi hayallerin ötesine geçen projelerimizle buluşturduk. Her bir projemizi gerçekleştirdiğimizde kendinizi, huzur ve refahın şefkatle sarıp sarmaladığı, “Çok şükür iyi ki Refah var” diyeceğiniz yepyeni bir gelişim düşüncesinin içerisinde bulacaksınız. Biz ışığıyla ufku aydınlatan Refah’ı görebiliyoruz. Kazanan, kazancını katma değere dönüştüren mutlu insanların yaşadığı Mustafakemalpaşa’yı görebiliyoruz. Değişim ve gelişimin ayak seslerini duyabiliyoruz. Çünkü bizler daima hayalle gerçeğin buluştuğu noktadayız.” diye konuştu. Yeniden Refah Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sedat Yalçın, seçim çalışmalarına önümüzdeki günlerde yapacağı ilçe ziyaretleri, halk buluşmaları ve STK ziyaretleriyle devam edecek.