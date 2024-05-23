·Selçuklu Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP) kapsamında ortaokullar arasında düzenlenen “Fikirler Konuşuyor” münazara yarışması Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu arasında yapılan final yarışması ile sona erdi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında bu yıl 11.’si büyük bir coşku ile gerçekleştirilen “Fikirler Konuşuyor” münâzara etkinliği çekişmeli bir finale sahne oldu. Kaybedeni Olmayan Yarışma” sloganıyla bu yıl 11.’si düzenlenen yarışmada ortaokullar kategorisinde 4 kişilik takımlar halinde yarışan 32 okul arasından Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu final heyecanı yaşadı. “Genetik Çalışmaları Desteklenmelidir” ve “Genetik Çalışmaları Durdurulmalıdır” konusunun ele alınıp tartışıldığı münazara finalinde öğrenciler bilgi ve anlatımlarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Heyecan dolu münazaranın birincisi jüri tarafından yapılan değerlendirmede genetik çalışmaların durdurulması fikriyle Ömer Cemile Güler İmam Hatip Ortaokulu oldu.

“BU TÜR ETKİNLİKLER EĞİTİM AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ ”

Etkinlikle gençlerle bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, “Gençlerimizi öncelikle tebrik ediyorum. Zorlu rakipler arasından buraya kadar gelme başarısını gösterdikleri için hep iki okulumuzda bizim gönlümüzde günün kazananı. Bu tür etkinlikler eğitim açısından son derece önemli ve eğitimin vazgeçilmez unsurlarından olarak görüyoruz bu tür etkinlikleri. Özellikle münazara yarışmasının ayrı bir ehemmiyeti var. Toplum karşısında konuşmak kolay değildir. Hele bir fikri toplum karşısında savunmak karşıdaki iddiayı çürütmeye çalışmak bilgi ister, birikim ister ve özgüven ister. Dolayısıyla bu anlamda eğitime büyük katkısı olduğuna inandığımız bu yarışmanın öğrencilerimizin kendini ifade etme becerisi, kendini yetiştirme, kendini gerçekleştirme becerisinin gelişmesi anlamında da son derece önemli. Ben inanıyorum gençlerimiz iddialarını gayet güzel, başarılı bir şekilde savunacaklar. Eğlenceli ve kaliteli bir vakit geçireceğimiz düşüncesindeyim. Üzerlerinde emeği olan öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum; onları yetiştirdiler, hazırladılar, bugünlere gelmesinde emekleri var. Aileleri tebrik etmek istiyorum, onları yetiştirdikleri için. Gençlerimize bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Onlara güveniyoruz, onlar bizim geleceğimiz onlara inanıyoruz. Tüm öğrencilerimize tekrardan başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ardından her iki takımada hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Selçuklu Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen münazara finaline Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Düz, SEDEP Koordinatörleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.