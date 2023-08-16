SMA hastası Sefa Bebek yararına Bademli Mey-menet byMıxmen ev sahipliğinde Dolunay-Samet Kartal çiftinin organizasyonuyla bir gece düzenledi. Düzenlenen geceden elde edilen gelir, Sefa Bebek’in tedavisinde kullanılacak.Ersel NALBANT - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Tip-2 SMA hastası Sefa bebek için Mey-menet byMıxmen’de düzenlenen geceye çok sayıda Bursalı katıldı.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede, hem bol bol sohbet eden Bursalılar hem de minik Sefa Bebek’e destek olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Düzenlenen gecede sahne alan Bursa'nın sevilen solistlerinden Akın Soy bir birinden güzel şarkılarını Sefa bebek ve geceye katılan Bursalılar için söyledi.

Akın Soy'un söylediği şarkılarla coşan Bursalılar gerek oturdukları yerlerden gerekse masa kenarlarında şarkılara eşlik ettiler.

Gecenin finalinde bir konuşma yapan Dolunay-Samet Kartal, ''Bu akşam Sefa bebek için toplandık gerçekten ilgi büyük oldu. Düzenlediğimiz bu geceden elde ettiğimiz geliri Sefa bebek'in tedavisine aktaracağız'' dediler.