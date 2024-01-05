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Bursa'nın Gürsu ilçesinde saha çalışmalarının yanı sıra STK ziyaretlerinde de hız kesmeyen AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, Bursa Sebzeciler Meyveciler ve Benzerleri Odası ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası'nı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - AK Parti Gürsu Belediye Başkan aday adayı Halit Şefikoğlu, ilçedeki pazar alanları ve özellikle Yenidoğan Kapalı Pazar Alanı üzerine önemli konuları görüşmek üzere Bursa Sebzeciler Meyveciler ve Benzerleri Odası Başkanı Mehmet Çakman ile Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu'yu ziyaret etti.

Her iki odanın yönetim kurulu üyeleriyle de istişarelerde bulunan Şefikoğlu, pazarcı esnafının sorunlarını ve taleplerini dinlemek amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, Gürsu'da bulunan pazar alanlarının durumu ve özellikle Yenidoğan Kapalı Pazar Alanı'ndaki yaşanan hataları da değerlendirdi. Görüşmelerde Yenidoğan Kapalı Pazar Alanı'nın eksiklikleri ve iyileştirilmesi gereken noktaları üzerinde duruldu.

İş başına geldiklerinde pazar alanlarının düzenlenmesi, temizliğin sağlanması ve güvenliğin artırılması için çalışmalar yapacaklarını belirten Halit Şefikoğlu, pazar alanlarının daha fonksiyonel hale getirilmesi ve esnafın işlerini daha rahat bir şekilde yapabilmesi için projeler geliştirme sözü de verdi.

Şefikoğlu'nun ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren oda başkanları ise, Gürsu'nun daha iyi bir itcaret ortamının oluşturulması ve pazar alanlarının iyileştirilmesi yolunda önemli görüşme olduklarını belirterek, esnafların taleplerine kulak vermesinden ötürü teşekkür ettiler.