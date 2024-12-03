Türk rap müziğinin sevilen ismi Sefo, Bursa’daki bir kulüpte gerçekleştirdiği konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Mekanın tamamen dolduğu etkinlikte, yüksek enerjili performansı ve hit şarkılarıyla coşku dolu anlar yaşanırken, geceye romantik bir sürpriz damga vurdu.BURSA (İGFA) - Konser sırasında sahneye çıkan bir hayran, sevgilisine evlenme teklif ederek geceyi adeta peri masalına çevirdi. Sefo, bu özel anı kutlamak için çifti tebrik etti ve seyircilere dönerek mutluluk dileklerini paylaştı. Alkışlar ve tezahüratlarla dolup taşan bu an, konserin en unutulmaz anılarından biri oldu.

Bursa’nın yoğun ilgi gören bu özel gecesi, hem müzik hem de aşk dolu bir atmosferi bir araya getirerek uzun süre konuşulacak bir etkinlik olarak hafızalara kazındı.