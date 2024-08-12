Dünyanın en büyük şeftali üreticilerinden biri olan Türkiye, şeftali ihracatında rekora koşuyor.BURSA (İGFA) - Dünyada şeftali üreten ülkeler arasında dördüncü sırada yer alan Türkiye; Bursa, Çanakkale ve Mersin gibi şehirlerde çiftçilerin yoğun ve yorucu çalışmalarıyla şeftali ihracatında yeni bir rekora koşuyor.

İç piyasada şeftalinin hallerdeki kilogram fiyatı 20-25 lira arasında değişirken Pazar ve marketlerde ise bu fiyat 40, hatta 60 liralara yükselebiliyor.

Dış piyasada ise şeftali ortalama 1.15 dolardan alıcı buluyor.

Geçtiğimiz yıl 227 bin 106 ton 733 kilogram olarak kaydedilen ve Türkiye’ye 203 milyon 469 bin 549 dolar katma değer sağlayan şeftali ihracatının, bu yıl 250 bin tona ulaşacağı ve Türkiye’ye 250 milyon dolar bandında bir katma değer sağlayacağı ön görülüyor.