Deprem bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Albay Oğuzhan Adalıoğlu’nun ailesine Şehadet Belgesi ve Hizmet Anısı Şilti, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından teslim edildi.

Jandarma Pilot Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler sonrasında, emeklilik dilekçesini vermesine rağmen bölgeye gönüllü olarak görev yapmaya gitmişti. Kahramanmaraş’taki görevini yerine getirirken helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada helikopter palinin çarpması sonucu, Jandarma Pilot Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit olmuştu. Jandarma Genel Komutanlığı adına Şehadet Belgesi ve Hizmet Anısı Şilti şehidin ailesine Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy tarafından takdim edildi.