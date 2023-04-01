Büyükşehir Belediyesi, nisan ayında hasta kabulüne başlayacak Kocaeli Şehir Hastanesi için 8 yeni hat kurdu, 6 hatta ise düzenlemeye gittiKOCAELİ (İGFA) - Yapımı tamamlanan ve nisan ayında hasta kabulüne başlayacak Kocaeli Şehir Hastanesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım planlamasını tamamladı. Şehir hastanesi için 8 yeni hat kuran Büyükşehir Belediyesi, 6 hatta düzenlemeye gitti.

6 HATTA GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nisan ayının ilk haftasında hasta kabulüne başlayacak Kocaeli Şehir Hastanesi için ulaşım planını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca şehir hastanesi için 8 yeni hat kuruldu. Mevcut Hat 32, Hat 34, Hat 70, Hat 81, Hat 105 ve Hat 145’te güzergah değişikliğine gidildi.