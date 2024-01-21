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Şehir Hatları, kuruluşunun 173. yılı kapsamında İstanbul’da yaşamalarına rağmen denizden uzak kalmış ve vapurla Boğaz turu yapma imkanı bulamamış ilköğretim öğrencilerini denizle buluşturdu. Tura katılan 100 çocuk, iki saat boyunca Boğaz’ın tadını çıkardı.İSTANBUL (İGFA) - Şehir Hatları, kuruluşunun 173. yılı kapsamında, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işbirliğiyle İstanbul’un Ümraniye, Bayrampaşa, Sultangazi ve Fatih gibi ilçelerinde oturan ancak denizden uzak kalan ve bugüne kadar vapurla gezi imkanı bulamayan ilköğretim öğrencileri için Boğaz turu düzenledi. 20 Ocak Cumartesi günü yapılan tura 7-11 yaş arası 100 çocuk ile aileleri katıldı.

ŞH Sarıyer isimli vapurun Kabataş’tan, 12.00’de hareket etmesiyle başlayan Boğaz turunda, çocuklar ve aileleri, İstanbul’un eşsiz tarihi mekanlarını ve güzelliklerini ilk kez denizden görme imkanı yakaladı.

Küçük Prens Kitabı Hediye Edildi

Çocuklar, iki saat boyunca Boğaz’ın eşsiz manzaralarını bayram havası içinde keşfederken birlikte oyunlar oynayarak eğlenmenin de tadını çıkardı. Etkinlikte tüm çocuklara; Küçük Prens kitabının yanı sıra boyama kitapları ve boyama kalemleri gibi hediyeler d verildi. Ayrıca, Şehir Hatları'nın Vapur Kafesi, etkinlik süresince çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulundu. Denizcilik mirasını geleceğe taşımayı misyon edinen Şehir Hatları, bu özel günle çocukların denizle olan bağlarını güçlendirerek onlara unutulmaz bir anı yaşattı.