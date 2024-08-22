Batman’ın Sason ilçesinde İçişleri Bakanlığı ve Batman Valiliği, koordinesinde Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile “Gelecek İçin Eğitim, Geçmiş İçin Saygı ve Gaziler İçin Toplumsal Entegrasyon” projesi kapsamında Erzurum, Trabzon ve Rize illerine gidecek olan şehit yakınları dualarla uğurlandı.

YenibaharTV / BATMAN (İGFA) - Sason Hükümet konağı önünde araçlarına binen şehit ailelerini uğurlama programına Sason Kaymakamı Furkan Başar, Sason Belediye Başkanı İrfan Demir ve Sason Müftüsü İbrahim Yaman katılarak dua etti.

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik 4 gün sürecek olan gezi programına 30 şehit yakının katılacağını söyledi.