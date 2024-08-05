Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Muharrem ayı nedeniyle dernek  binası önünde  2 bin 500 kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi. Aşure hayrı öncesi  mevlid-i şerif okundu. Şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için dualar edildi.MANİSA (İGFA)- Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği  düzenlediği  aşure hayrına  Etkinlik-Sen Manisa İl Başkanı  Yalçın Taşdemir,  Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Mahmut Alioğlu, Arda Mahalle Muhtarı Sevcan Alkan,  Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Murat Aydın,   Manisa İl Jandarma Komutanlığı’ndan Binbaşı Talat Güçlüer ve  Yüzbaşı Hasan Ulutürk, şehit  aileleri , gaziler  ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya yaptığı açıklamada "Bu gün dernek binası önünde Muharrem ayı nedeniyle 2 bin 500 kişilik aşure hayrı gerçekleştirdik. Aşure hayrımıza   Sakarya ilimizden Şehit annesi Cevriye Törün ve Gazi eşi Yasemin Hız, İzmir'den  Dernek üyelerimiz gazilerimiz , Manisa'dan çok sayıda protokol üyesi, dernek üyelerimiz  vatandaşlarımız katıldı. Aziz şehitlerimizin ve vefat eden kahraman gazilerimiz  için aşure hayrımızı gerçekleşti. Dualara  ettik.  Allah'ım yaptığımız hayrımızı ve dualarımızı kabul etsin. Tüm katılımcılara ayrıca katıldıkları için teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: igf