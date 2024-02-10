Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği, Ahmetli  Kaymakamı Mehmet Akif Temur’a ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri  Ahmetli  Kaymakamı Mehmet Akif Temur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.  Ziyarette konuşan Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Adnan Kaya “Ahmetli’ye  Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği irtibat bürosu için çalışmalarımız devam ediyor. Derneğimizin Ahmetli  irtibat bürosu kısa süre içerisinde  açılacak ve dernek üyemiz Mustafa Güngör derneğimizin temsilcisi  olacak” dedi.

Dernek olarak Ahmetli’de yaşayan gazileri tek çatı altında toplamak istediklerini hedefleyen  Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Adnan Kaya”Ahmetli  Kaymakamımız  Mehmet Akif Temur ile birlikte çalışmaktan  gurur duyacağım.  Ahmetli temsilcimiz  Mustafa Güngör  ile uyum içinde çalışacağınız şüphem yok. Ayrıca Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği  olarak Manisa’nın 17 ilçe kaymakamını en kısa sürede ziyaret edeceğiz” dedi.

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Ahmetli  Kaymakamı  Mehmet Akif Temur ise şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.