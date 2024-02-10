Tahmini Okuma Süresi: dakika

Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği, Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur’a ziyarette bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Adnan Kaya “Ahmetli’ye Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği irtibat bürosu için çalışmalarımız devam ediyor. Derneğimizin Ahmetli irtibat bürosu kısa süre içerisinde açılacak ve dernek üyemiz Mustafa Güngör derneğimizin temsilcisi olacak” dedi.

Dernek olarak Ahmetli’de yaşayan gazileri tek çatı altında toplamak istediklerini hedefleyen Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Adnan Kaya”Ahmetli Kaymakamımız Mehmet Akif Temur ile birlikte çalışmaktan gurur duyacağım. Ahmetli temsilcimiz Mustafa Güngör ile uyum içinde çalışacağınız şüphem yok. Ayrıca Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği olarak Manisa’nın 17 ilçe kaymakamını en kısa sürede ziyaret edeceğiz” dedi.

Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur ise şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.