Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Yönetimi ve dernek üyeleri Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul’u ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği üyeleri Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul’u makamında ziyaret etti.

Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya yaptığı açıklamada "Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul’u ziyaret gerçekleştirdik. Dernek çalışmalarımız hakkında komutanımıza bilgiler verdik. Bizleri ağırladığı için Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul’a ve jandarma personelimize teşekkür ederim” dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Manisa Şehit Aileleri Ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.