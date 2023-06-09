Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı arasında protokol imzalandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi hem ulusal hem de uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çeşitli projelere imza atmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) arasında protokol imzalandı.

Başkanlık Makamında gerçekleşen törende protokolü ABB Başkanı Mansur Yavaş ve EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz imzaladı.

YAVAŞ: “ÇEŞİTLİ EĞİTİMLERDEN ÜCRETSİZ YARARLANMALARINI SAĞLAYACAĞIZ”

İmzalanan protokolü sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Mansur Yavaş, “Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Yakınları Vakfı EMŞAV ile birlikte ortak hizmet projesine imza atıyoruz. Hacıbayram Mahallesi Ahiler Sokakta bulunan 300 metrekarelik kapalı alanı 20 yıl süreyle tahsis ederek, şehit yakınları ve gazi çocuklarının çeşitli eğitim ve kurs gibi faaliyetlerden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

ABB’YE AİT TAŞINMAZ 20 YILLIĞINA EMŞAV’A TAHSİS EDİLDİ

Protokol kapsamında; Altındağ ilçesi Hacıbayram Mahallesi Ahiler Sokak’ta bulunan mülkiyeti ABB’ye ait 300 metrekarelik taşınmaz 20 yıl süreyle EMŞAV’a tahsis edildi. Ayrıca protokole göre; iki kurum şehit yakınları ile gazilere sosyal destekte bulunmak, şehit ve gazi çocukları için eğitim faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler düzenleyecek.