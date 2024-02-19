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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'in ailesinin evinin inşaatını tamamladıklarını belirterek, "Evimizi bu hafta eşyaları hazır bir şekilde teslim edeceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Kahramanmaraşlı Piyade Er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesi için yapılan evin bu hafta teslim edileceğini bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerlerden Müslüm Özdemir'in Kahramanmaraş'ta yaşayan depremzede ailesi için yapılan evin tamamlandığını gösteren bir video yayımladı.

Özhaseki paylaşımında, "Sözümüzü tutmanın huzuru içindeyiz. Kahramanmaraşlı şehidimiz, Müslüm evladımızın ailesinin evi hazır, inşaatını bitirdik. Evimizi bu hafta eşyaları hazır bir şekilde teslim edeceğiz inşallah. Hayırla, sağlıkla otursunlar. Müslüm evladımızın da mekanı cennet olsun. Rabb'im cennetinde Peygamber Efendimize komşu eylesin. Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.