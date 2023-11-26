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Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, 2017’de Batman’da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayat hikâyesini konu alan ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ filmini Melikgazi’de hizmet eden öğretmenlerle birlikte izledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Melikgazi Belediyesi’nin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere Şehit Öğretmen Aybüke filmini hediye ettiklerini söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Belediyemizin Öğretmenler Günü hediyesi olarak, 9 Haziran 2017’de Batman’da teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın’ın hayat hikâyesini konu alan ‘Aybüke: Öğretmen Oldum Ben’ filmini Melikgazi'mizde hizmet eden öğretmenlerimizle birlikte izledik.

Şehit Aybüke öğretmenimizi burada andık. Mekanı cennet olsun. Onun adına çekilen bu filmi öğretmenlerimize birlikte duygulanarak izledik. Duygu dolu anlar yaşandı. Cenabı Allah tüm öğretmenlerimize böyle güzel bir öğretmen olmayı nasip etsin. Gençlerin en önemli rol modelleri öğretmenleridir. Öğretmenler gençlerle ne kadar iyi ilgilenirse; gençlik o kadar iyi konuma gelir. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tekrar tebrik ediyor, şehit olan tüm öğretmenlerimizi de rahmet ve duayla anıyorum.” dedi.