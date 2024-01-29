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Terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen İsmail Demircan, şehadetinin sene-i devresinde, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük, terörle mücadelede şehit olan kahraman askerini unutmadı. 26 Ocak 1999 tarihinde terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Üsteğmen İsmail Demircan, şehadetinin sene-i devresinde, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine; şehidin ailesi, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, şehit yakınları akrabaları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören; Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından edilen dualar ile sona erdi. Törende Başkan Sezer, şehit ailelerine sabırlar diledi.