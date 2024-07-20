Burdur’da bedelli olarak vatani görevini yapan Er Ahmet Saygın, bir süre önce görevi başında rahatsızlandı. Burdur’da bir hastaneye kaldırılan Er Saygın, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti.Sefer DEMİR / Haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - Şehit Er Saygın’ın cenazesi Burdur'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından baba ocağı Düzce'nin Yığılca ilçesi Tuğrul Köyü’ne getirildi.

Bugün yapılan askeri tören ile şehit Er Ahmet Saygın toprağa verildi.

Törene Düzce AK Parti Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Valisi Selçuk Aslan Protokol üyeleri, Düzce Gazeteciler cemiyeti yönetimi ve vatandaşlar katıldı.